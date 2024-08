Tessmann rompe gli indugi e litiga con gli agenti: Voglio la Fiorentina

Tanner Tessmann ha rotto gli indugi: vuole la Fiorentina a tutti i costi e ha deciso di sfidare anche chi è al suo fianco e ne cura gli interessi pur di vedere soddisfatte le proprie aspettative. A scrivere tutto ciò stamani è il Corriere dello Sport-Stadio.

La causa della frattura

A scatenare il caso sono le commissioni destinate agli agenti del centrocampista classe 2001 che il club di Commisso non vuole pagare. O meglio non vuol pagare due milioni di euro a fronte di un esborso per il cartellino pari a sei. Questa è stata la causa della frattura quando l’affare era praticamente concluso.

Dimezzare le richieste

Tessmann ha fatto sapere ai viola che vuole la Fiorentina a tutti costi. Risposta: c’è passata la voglia…a meno che i tuoi agenti non abbassino (dimezzino) la richiesta. E' il gioco delle parti. E ora resta da vedere come andrà a finire.