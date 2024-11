Si complica il cammino europeo della Fiorentina: al giro di boa, per evitare i playoff, vietato sbagliare

Dopo il passo falso in terra cipriota, la Fiorentina di mister Palladino si trova all'ottavo posto della fase campionato della Conference League, avendo raccolto 6 punti. Nonostante per differenza reti i viola siano avanti a tutte le squadre con gli stessi punti, diventa fondamentale per gli uomini di Palladino tenere la guardia alta in tutte e tre le partite rimanenti.

Doppio turno in casa, poi l'ultima trasferta in Portogallo

La prossima avversaria europea della Fiorentina sarà nuovamente cipriota: si tratta del Pafos, reduce da una vittoria casalinga arrivata all'87simo contro i kazaki dell'Astana. I ciprioti si sono qualificati alla Conference partendo dal secondo turno di spareggio, cioè quello precedente al turno nel quale è entrata la Fiorentina: per intenderci, la prima partita europea stagionale del Pafos è arrivata il 25 luglio. Non una compagine temibile, specialmente davanti al pubblico di casa del Franchi, che però si trova a pari merito con i viola: sarà importante guadagnarsi i 3 punti per mettere sicurezza al cammino europeo.

In caso di ulteriore passo falso, la classifica sarebbe decisamente più complicata. Alla quinta giornata, seconda consecutiva in casa, la Fiorentina accoglierà il LASK, che sinora ha raccolto solo 2 punti nelle prime 3 partite: ieri sera ha ottenuto solo un pareggio contro il Cercle Brugge, che ha terminato la gara in 10. Per evitare il rischio play-off, che aggiungerebbe due partite ad un calendario già foltissimo, sarà necessario massimizzare i raccolti delle prossime due partite.

Facendo bene nelle prossime due partite, e quindi garantendosi l'accesso diretto alla fase successiva, l'ultima partita in trasferta col Vitoria farebbe molta meno paura. I portoghesi sono infatti tra le sei squadre a punteggio pieno, avendo vinto l'ultima partita in casa per 2-1 contro il Mlada Boleslav: giocarsi l'accesso all'ultima giornata, su un campo così ostico, potrebbe costituire un rischio per il passaggio diretto del turno.