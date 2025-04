Il Corriere Fiorentino: A Manchester si disperano

Sul Corriere Fiorentino il protagonista è De Gea, ad un passo ormai dal rinnovo. A pagina 9 in taglio alto: “De Gea, il ritorno del Re” e in sommario: “Decisivo anche in Conference, il portiere viola ormai è una stella del nostro campionato. E i tifosi del Manchester già lo rimpiangono: ‘Darlo via, il più grande errore della nostra storia’”. In taglio basso: “Prima il record di coppa, poi il matrimonio. Mandragora e la sua Lucia si sono detti sì”.