Ecco chi è Martel, la ‘lavatrice’ del centrocampo del Colonia nel mirino della Fiorentina

L’ultimo nome per la mediana della Fiorentina è quello di Eric Martel, centrocampista classe 2002 in forza al Colonia. Il calciatore tedesco è cresciuto nel settore giovanile del Lipsia prima di passare al Colonia, club in cui milita ormai da oltre 3 stagioni e del quale ha talvolta indossato anche la fascia di capitano.

Le caratteristiche tecniche del mediano tedesco

Martel è reduce dalla sconfitta in finale all’Europeo Under 21 con la sua Germania, nella quale ha guidato il centrocampo da perno arretrato evidenziando notevoli capacità soprattutto in fase di copertura e impostazione. Capitano della formazione tedesca, Martel è un calciatore che si trova a suo agio in mediana grazie alle sue notevoli capacità tattiche, abbinate a buona struttura fisica e qualità tecnica. Destro naturale, è un calciatore di personalità.

Il prezzo per Martel

Calciatore resistente, aggressivo e molto bravo in fase difensiva, è un ottimo recuperatore di palloni e evidenzia una maturità notevole sul piano del temperamento in campo. Dopo aver riportato il Colonia in Bundesliga, per il giocatore nato a Straubing in Baviera potrebbe essere arrivato il momento di mettersi alla prova in un altro regno calcistico. La valutazione di mercato di Martel si aggira tra gli 8 e i 10 milioni di euro.