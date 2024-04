Chi si rivede! L'ex Osvaldo fa visita al Viola Park a vedere la Primavera - FOTO

Durante Fiorentina-Inter del Campionato Primavera, da poco terminata con la sconfitta dei ragazzi di Galloppa, c'è stata un'importante apparizione sulle tribune del Viola Park.

Un ex viola d'eccezione

Pablo Daniel Osvaldo è tornato a far visita alla Fiorentina. Note le sue dichiarazioni di qualche mese fa, dove ha ammesso di aver avuto il periodo più complicato della sua vita, in una battaglia contro la depressione. Dopo le prime apparizioni in pubblico, ecco che l'ex viola arriva anche al Viola Park.

Di seguito, le foto: