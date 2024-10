E proprio verso Fiorentina-Roma, chissà che Totti non torni a giocare: "Non è uno scherzo, ci sono due squadre"

Stasera al ‘Franchi’ andrà in scena Fiorentina-Roma, sfida valida per il campionato di Serie A. Proprio in vista di questa gara, è tornato a parlare l'ormai ex calciatore e leggenda giallorossa Francesco Totti. Chissà che non torni sui campi da calcio.

“L'ho presa seriamente. La testa ha già risposto, il fisico…”

Ecco cosa ha detto a Tuttomercatoweb.com: “Non è uno scherzo, l'ho presa seriamente. Ci sono una o due squadre, le opportunità non mancano. Adesso vediamo cosa mi dicono testa e fisico. Anche se in realtà la testa ha già risposto per me, chissà cosa ci dirà il prossimo anno”.