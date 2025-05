Benedetto Ferrara: "A un'illusione spesso segue una delusione. La Conference League una coppa di sognatori low cost, ma meglio che niente"

Benedetto Ferrara, dopo la vittoria dei viola sull'Udinese, fa il bilancio della stagione della Fiorentina sulla pagine de La Nazione.

Una festa “contenuta”

“La Fiorentina festeggia la sua quarta volta in Conference, roba da guinness dei primati - scrive Ferrara in apertura di articolo - La Fiorentina di Palladino alla fine torna da dove è partita per una festa contenuta per due ragioni. La prima: l'obiettivo non era questo, e aver fatto 65 punti e essersi lasciati dietro Milan, Bologna e Lazio non cambia il ritornello, quello della Coppa dei sognatori low cost”.

Una stagione fatta di Illusioni

Ferrara prosegue analizzando le ragioni del “festa contenuta” dei viola: “La seconda: a un certo punto ci eravamo illusi che questa fosse davvero la stagione buona per andare oltre. E a un'illusione spesso segue una delusione. Non è la prima volta. La Conference? Meglio che niente”.