Davide Petrucci, centrocampista italiano ex Hapoel Be'er Sheva, squadra israeliana in cui ha militato fino allo scorso anno, a Radio Bruno ha raccontato il Maccabi Haifa, squadra che sfiderà la Fiorentina giovedì prossimo nell'andata degli ottavi di finale di Conference League.

‘Il Maccabi perde tanto a non giocare in casa, la Fiorentina credo che passerà’

“Un campionato non di primissima fascia ma da non sottovalutare. Ci sono diversi talenti, un gioco meno tattico ma se sottovalutato può sorprendere. Nell'uno contro uno ci sono calciatori ha hanno la giocata. Un campionato divertente, di livello più basso di quello italiano, certamente. La Fiorentina è ad un livello superiore, il Maccabi Haifa è inferiore rispetto ad altre compagini che i viola potevano pescare. Gli israeliani sorpresero la Juventus, nella giornata giusta sono insidiosi. Con la testa e il giusto atteggiamento la Fiorentina credo che passerà. Non giocare in casa del Maccabi è un vantaggio notevole, togliendo l'atmosfera si ha un grande vantaggio. Pierrot è il giocatore più pericoloso e da controllare. C'è poi Haziza che è un fantasista interessante, un gran bel giocatore ma oggi è infortunato”.

‘Fiorentina favorita, le squadre di Italiano fanno un ottimo calcio’

"Negli ultimi anni ha dominato quasi sempre ed ora è in cima assieme al Maccabi Tel Aviv; una squadra ostica. L'insidia è sempre dietro l'angolo e la Fiorentina non dovrà sottovalutare l'impegno. La Fiorentina ritengo sia un'ottima squadra, in passato ho giocato contro Italiano e per me le sue squadre fanno un ottimo calcio. Ha elementi di assoluto valore e auguro alla Fiorentina di arrivare fino in fondo. A fare la differenza è il collettivo".