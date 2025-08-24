Il Corriere dello Sport-Stadio: Dzeko rincorre le 1000 partite

In edicola questa mattina sul Corriere dello Sport-Stadio si legge di Edin Dzeko, del mercato e delle ultime novità in casa Fiorentina in vista dell'esordio in campionato contro il Cagliari.

Prima pagina

In prima pagina si legge il titolo grande: “La lampada di Edin. Magic viola: guida Dzeko con Kean e Gud".

Pagina 20

A pagina 20 si legge: “Viola, c'è Dzeko. Parte la rincorsa alle 1000 partite”. E sotto: “La Fiorentina si avvicina a Lamptey”.

Lo speciale

A seguire uno speciale sulla Fiorentina dal titolo: “Fiorentina nel segno di Kean”. E all'interno, da pagina 22 in poi: “Kean, rinascita a suon di gol , “Pioli torna a casa e sogna in grande”, “Dzeko, gol e assist per la Fiorentina”, “Gudmundsson, il 10 per Pioli”, “Sogno Fazzini: ”Tifo Viola"" e infine: “E' ancora Europa”