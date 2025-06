Questo pomeriggio il giornalista de La Nazione Enzo Bucchioni, durante un collegamento co Radio Bruno, ha avuto modo di fare il punto in casa Fiorentina. Questo un estratto delle sue considerazioni:

“La situazione Pioli-Fiorentina? Mi risulta che le parti siano al lavoro per mettere le basi e trovare un accordo che accontenti tutti, ma che non arriverà in tempi rapidi: sono convinto che serviranno comunque ancora molti giorni. L’intenzione della Fiorentina è forte e chiara, l’allenatore ha detto si dal primo minuto in cui è stato contattato anche se avrebbe potuto fare il contrario. Avrebbe potuto aspettare una squadra superiore alla Fiorentina, magari che ambisce alla champions, ma cosi non è stato: ha accolto questo interessamento con grande favore, il ritorno in Italia è qualcosa a cui ambisce anche lui. A questo ci aggiungo anche il fatto che non si era lasciato bene con la Fiorentina, ma non con i suoi tifosi, e per questo credo che abbia voglia di riallacciare un discorso. Senza dimenticare quello che è successo con Astori, che lo ha segnato dentro”.

“La trattativa è in corso ma ci sarà bisogno di tempo”

Ha anche aggiunto: “C’è una trattativa in atto che ha bisogno di tempo, ci sono tante situazioni da considerare sia tecniche che organizzative. In questo caso parliamo di cose fiscali e personali, che quindi diventano anche complicate da analizzare. La proposta fatta dal club è sulla base di un contratto triennale, con la volontà di aprire un nuovo ciclo con Pioli: con lo stipendio che si dovrebbe aggirare tra i 3 e i 4 milioni, al Milan ne prendeva comunque sui 6 e per questo andrà accontentato in qualche modo”.

“Pioli è un allenatore top, ed avrà chiesto garanzie per venire alla Fiorentina”

Ha poi parlato anche di futuro: “La cosa piu importante che i tifosi vogliono vedere è programmazione e credo che se arrivasse Pioli la società darebbe un segnale in questo senso. Finalmente si va alla ricerca di un top allenatore, anche solo per quanto guadagna di stipendio che lo inseriscono nella lista dei piu pagati al mondo. E’ un allenatore che ha vinto uno scudetto e ha fatto una semifinale di Champions League. Se io vado a cercare un top allenatore sul dire che dovrò affidargli una squadra che ricalchi quest’idea, e che gli permetta di giocare a certi livelli, altrimenti un top allenatore a Firenze non ci viene. Mi immagino che Pioli abbia accettato di venire alla Fiorentina, chiedendo però garanzie tecniche e qualitative”.

“E' normale che un allenatore nel calcio di oggi abbia bisogno di una figura che..”

Ha poi concluso parlando della figura intermediaria richiesta dal tecnico: “Sono convinto che al giorno d’oggi tutti gli allenatori abbiano un proprio staff, perchè negli spogliatoi entra solo chi decide il mister. Ha bisogno di persone fidate attorno a se, a maggior ragione in una situazione come Firenze dove molti allenatori sono andati in difficoltà. Se un tecnico viene deve lavorare con i suoi uomini di fiducia sapendo che se succede qualcosa nello spogliatoio non esce da li, anche solo per non tornare l’armonia. Pioli ha gestito il passaggio del Milan da un fondo all’altro, riuscendo anche a vincere lo scudetto, quindi si dimostra all’altezza della situazione. Ovviamente dovrà essere accontentato dalla dirigenza”.