Il difensore argentino, Lucas Martinez Quarta, ha dunque rinnovato il proprio contratto con la Fiorentina fino al 2028.

“Avevamo iniziato a parlarne con Barone”

“Aspettavo già da tempo questo rinnovo - ha detto ai canali ufficiali della società - avevamo iniziato a parlarne quando c'era ancora Barone che è stato importante per questo passo che ho fatto. E' da quattro anni che sono qua e sono legato tantissimo con la città, mi sarebbe piaciuto dirlo con la coppa con noi, ma purtroppo non è andata così”.

“La Fiorentina ha creduto in me”

E poi: “La Fiorentina ha creduto in me fin dal primo giorno ed è un grande club, in crescita, e voglio essere parte di questa crescita, questo mi ha spinto a rinnovare. Ora riprendersi dopo questa botta sarà una bella sfida. Oggi le promesse non servono a niente, è una grande delusione che abbiamo tutti, perché ci tenevamo tantissimo a vincere la Conference e questo gruppo se la meritavamo. Così come i tifosi. Cercheremo di rifarci il prossimo anno visto che la dovremo rigiocare: ho il sogno di portare la Fiorentina ad alti livelli e di portare un trofeo a Firenze”.