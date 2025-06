Questo pomeriggio l'ex allenatore dell'Udinese Gabriele Cioffi, durante un collegamento con Radio Bruno, ha commentato le voci attorno ad un possibile interessamento della Fiorentina a Florian Thauvin.

“Io alla Fiorentina? Sono convinto che i viola abbiano bisogno, e puntino, ad un profilo più alto. Ha bisogno di fare uno step in avanti la prossima stagione: Deve puntare a vincere la Conference e a raggiungere l'Europa League, o la Champions. Per questo dico che sia giusto che puntino su profili che abbiano già avuto certi tipi di esperienze”.

“Thauvin è un giocatore di livello, ha comunque vinto due mondiali”

Ha anche parlato dell'attaccante francese dell'Udinese: "L’età non deve essere considerato un freno. Florian ha un’età anagrafica ma anche un età biologica completamente differente. Ha anche un atra componente importante, la fame: ha voglia di lottare sempre. Va comunque ricordato che ha vinto due mondiali con la Francia, uno con l’Under 21 e uno con la nazionale maggiore. Ha un pedigree importante ma è ancora giovane, con tanta voglia di esser protagonista in un calcio importante. E credo che sia quello a cui ambisce la Fiorentina in questo momento. La sua scelta di andare in Messico in passato credo, a ragionamento ma posso essere smentito, che sia stata prettamente di carattere economico”.

“In carriera ha dimostrato di essere un trascinatore”

Ha anche aggiunto: “Il fatto che sia ritornato in una realtà molto umile per ambizioni come quella dell’Udinese vuol dire tanto, si è rimesso in gioco. Secondo me è un giocatore tipo. Non so le motivazioni per le quali è un po’ uscito di scena sul finale di campionato, probabilmente ha avuto un grande infortunio, ma era comunque reduce da un grande girone d’andata. Sono convito possa essere un acquisto interessante per la Fiorentina: ha dimostrato di essere un trascinatore".

“Alla Fiorentina potrebbe incidere come fatto quest'anno da De Gea”

Ha poi concluso: “Ha vivacità di corsa, qualità e imprevedibilità: nasce come attaccante esterno ma con me ad Udine si è adattato anche a fare la seconda punta, giocando libero in campo senza troppi compiti, e da li è riuscito a ritagliarsi una seconda parte di carriera. Potrebbe incidere come ha fatto De Gea, in pochi avrebbero scommesso sullo spagnolo che però in poco tempo è diventato uno dei pilastri della Fiorentina. E credo che Florian possa incidere nella stessa misura, oltre che a portare una mentalità di grande livello”.