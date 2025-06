È stato preparatore dell'Inter, del Milan e del Real Madrid il siciliano Giuseppe Bellistri, che a Radio Bruno si è espresso su Stefano Pioli, col quale ha lavorato ai tempi in rossonero.

‘Pioli è sempre alla ricerca di miglioramenti’

“Ho conosciuto Pioli ai tempi dell'Inter, per poi ritrovarlo al Milan, lo sento spesso. È cambiato molto come tecnico, ma è normale visto che il calcio si evolve. Ho conosciuto una persona sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo, di miglioramenti. Il suo staff è sempre più giovane ma composto da ragazzi di esperienza. Pioli è un allenatore che cerca sempre di tenersi aggiornato”.

‘Sa lavorare in contesti difficili e migliorarli’

“È un allenatore che ha avuto a che fare con situazioni scomode ed ha sempre dovuto adattarsi cercando di migliorare l'ambiente, all'Inter la squadra ha cambiato 4 allenatori in una stagione e lui ha cambiato completamente in positivo la situazione. Lo stesso ha fatto al Milan, in un contesto difficile. È un grandissimo allenatore, una persona straordinaria”.