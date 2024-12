Fiorentina Primavera impegnata in un big match che vale il primato in classifica, già detenuto dai ragazzi viola, contro il Sassuolo campione d'Italia in carica. Il tecnico Galloppa ha scelto questi undici per la sfida, in programma alle 13:

Vannucchi, Kouadio, Baroncelli, Elia, Balbo, Ievoli, Harder, Deli, Braschi, Tarantino, Caprini.