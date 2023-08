E dopo l'ufficialità da parte della Fiorentina, arriva anche il primo pensiero espresso dal difensore centrale, Yerri Mina, che in questa stagione vestirà la maglia viola.

"Ringrazio Gesù per questo grande passo nella mia carriera - ha scritto Mina - È un privilegio arrivare in questo storico club, dove darò tutto me stesso affinché la Fiore continui ad essere grande. Sarà un piacere combattere ogni giorno al massimo livello affinché il club e il mio paese possano vedere la versione migliore di me stesso".