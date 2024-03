Il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini, intervenuto su Lady Radio, ha parlato innanzitutto della questione stadio.

“Intenzioni serie della Fiorentina sullo stadio nuovo”

“Ho sempre detto che i 96 milioni che arrivano attraverso il ministero dei beni culturali - ha dichiarato - devono essere utilizzati per risistemare il Franchi visto che è un monumento. Gli altri 170 però, perché questi soldi serviranno per completare il progetto, potevano essere collocati per altre esigenze e altre opere maggiormente prioritarie". Firenze e la Fiorentina devono avere uno stadio all’altezza, ma lo deve fare il club e il Franchi non sarà mai uno stadio da Premier League. Sullo stadio nuovo, la Fiorentina vi posso assicurare che le intenzioni le aveva serie e continua ad averle tali”.

Il ricorso contro il Viola Parking

Intanto alcuni cittadini di Bagno a Ripoli hanno presentato ricorso contro le realizzazione di un parcheggio per il Viola Park: “Credo che la Fiorentina possa nelle aree in cui è in possesso possa anche realizzare un parcheggio per servire la propria struttura. Adesso vedremo come fare per risolvere questo problema dei parcheggi che va affrontato. Non c'è utilizzo di suolo, non c’è cementificazione, e viene data un’opportunità di sosta a chi usufruisce dell'impianto. Parlerò con queste quattro famiglie che hanno fatto ricorso e troveremo una soluzione per le loro necessità, ma il parcheggio deve andare avanti”.