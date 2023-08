Castrovilli torna ad allenarsi con la Fiorentina dopo il mancato trasferimento al Bournemouth

Da poco è tornato al Viola Park il centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli, che è sceso in campo per allenarsi insieme ai compagni dopo il mancato trasferimento al Bournemouth in Premier League saltato all'ultimo per problemi riscontrati al ginocchio operato durante le visite mediche.

Il giocatore è stato accolto dallo staff di Italiano nel nuovo centro sportivo viola. Da capire adesso cosa vorrà fare la società gigliata con il suo numero 10. Lo riporta il sito gianlucadimarzio.com