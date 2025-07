Valentini torna a Verona. Cambia la formula e spunta una percentuale a favore della Fiorentina. I dettagli

Nicolas Valentini è in procinto di lasciare Firenze, ancora una volta per accasarsi all'Hellas Verona. Stavolta però non si tratta di un prestito secco.

Nuova formula

I sei mesi trascorsi in prestito ai gialloblù hanno convinto la società veneta a chiederne il ritorno. Come riporta il Corriere dello Sport in edicola stamani, Fiorentina e Verona si sono accordate per un prestito con diritto di riscatto, che si aggira intorno ai 3-4 milioni.

Percentuale sulla futura rivendita

Qualora l'Hellas decidesse di riscattare il difensore argentino, il 50% della sua futura rivendita rimarrà alla Fiorentina. Una formula che permetta agli scaligeri di puntare su Valentini, e alla squadra viola di trarne i maggiori benefici economici in futuro.