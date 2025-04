La formazione ufficiale della Fiorentina Primavera: Galloppa si affida a un tridente quasi tutto in doppia cifra

Fiorentina Primavera in campo alle 11 sul campo del Lecce per conquistare altri punti preziosi in ottica play-off. Le scelte di Galloppa vanno in linea con le attese e il tridente offensivo è di quelli pesanti, con Rubino (15), Braschi (12) e Caprini (9) che finora hanno segnato a volontà:

Leonardelli; Trapani, Baroncelli, Elia, Scuderi; Ievoli, Harder, Keita; Caprini, Braschi, Rubino.