Non c'è solo la Fiorentina sulle tracce di Zortea. Un ex viola prova ad inserirsi nella trattativa

Vincenzo Italiano ha chiesto un rinforzo per la fascia destra e il Bologna ha quindi messo nel mirino Nadir Zortea. L'esterno del Cagliari è visionato da tempo anche dalla Fiorentina, che però si è fermata, è in una fase di stallo della trattativa.

Il Bologna vira su un obiettivo della Fiorentina

Il Corriere dello Sport scrive che il profilo del giocatore comincia a farsi sempre più spazio sulle scrivanie dei dirigenti felsinei, soprattutto ora che le trattative per gli altri obiettivi - Zanotti (Lugano) e Zanoli (Napoli) - sembrano in una fase di stand by.

La richiesta del Cagliari

La richiesta del club sardo è pari ad almeno 8-9 milioni di euro. Tuttavia, il calciatore a fine stagione ha dichiarato di sentirsi pronto per fare un ulteriore salto di qualità per progredire nella sua carriera. Il classe '99 difficilmente resterà in Sardegna anche la prossima stagione, ma per il momento la Fiorentina si gode Dodo sulla corsia di destra.