Una quarta maglia molto particolare per la Fiorentina. Ecco i dettagli sulla nuova divisa… e quando uscirà

Le divise della stagione corrente della Fiorentina non sono passate inosservate. Il DNA formato dai gigli sulla maglia viola e le forme floreali sulle due divise da trasferta hanno riscosso molti pareri divisivi. E anche la quarta maglia si preannuncia molto particolare.

Come già noto, questa è una divisa realizzata in collaborazione con la Polimoda Fashion School di Firenze. Emergono nuovi dettagli.

Lo stile della maglia riprende il camouflage già utilizzato per quelle da allenamento. I colori predominanti sono il blu, il viola, ma soprattutto un rosa scuro tendente al rosso. Il retro della maglia sarà scuro, con il font dei numeri di maglia in rosso.

Quando vedremo la quarta maglia? La Fiorentina farà uscire la nuova divisa sicuramente entro fine 2023, indicativamente tra fine novembre e metà dicembre. Con ogni probabilità, sarà disponibile dopo l’ultima pausa nazionali dell’anno solare.