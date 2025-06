Gravina sogna ancora Ranieri ma l'ex viola è difficile da convincere: Pioli intanto lascia in standby i contatti con la Fiorentina

Sono ovviamente ore convulse e frenetiche, con la Fiorentina che, come spesso le accade, è costretta ad attendere le mosse altrui. Anche perché sul piatto c'è il nome di un allenatore che prima di un mese non sarebbe libero. Stefano Pioli però non è il primissimo nome di Gravina per la successione di Spalletti in azzurro: il sogno più grande è rappresentato infatti da Claudio Ranieri. L'ex viola però aveva già (ri)annunciato il suo ritiro, per dedicarsi ad una veste più dirigenziale alla Roma.

Secondo calciomercato.com, i contatti tra il numero uno della Figc e il tecnico romano sono stati avviati già ma la strada per convincerlo è in salita. Pioli invece per il momento ha messo in standby i suoi discorsi con la Fiorentina, per quanto in standby possa rimanere un discorso, comunque soggetto ad attesa mensile.