Guardate chi è tornato in campo al Viola Park: all'allenamento della Fiorentina di oggi spunta... Sabiri! - FOTO FN

Nuovo giorno di ritiro in casa Fiorentina, con la squadra viola che si sta allenando davanti ai propri tifosi al Viola Park. Novità assoluta per quanto riguarda queste settimane; si rivede in gruppo nientepopodimeno che Abdelhamid Sabiri! Il marocchino torna in gruppo e si allena assieme al resto della squadra.

Questo pomeriggio non c'è Albert Gudmundsson, ma niente di preoccupante: all'islandese è stata affidata una sessione di allenamento personalizzata. Lo stesso motivo dell'assenza di ieri di Rolando Mandragora.

