Niente Copa America per Beltran? L’attaccante viola sarà di scena alle Olimpiadi

Questo pomeriggio il ct dell’Argentina Scaloni ha reso nota la lista dei convocati per le due amichevoli di giugno contro Ecuador e Guatemala. Un elenco di 29 giocatori, una sorta di lista dei preconvocati, da cui poi ne saranno sottratti tre per arrivare ai 26 che potranno partecipare alla Copa America. Non mancano i rappresentanti della Fiorentina, con Nico Gonzalez e Quarta a tenere alto l’onore del club gigliato. In questa rosa di giocatori manca però il nome di Lucas Beltran.

Considerato ormai da anni un vero e proprio astro nascente della Nazionale albiceleste, la sua assenza ha allarmato tutti. La motivazione? L’attaccate classe 2001 quest’estate sarà impegnato con la Nazionale Under 21 dell’Argentina alle Olimpiadi di Parigi. A confermare la notizia è stato il giornalista argentino Gaston Edul, da sempre vicino alle vicende della nazionale sudamericana.