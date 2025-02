Pongracic: "Se avessimo fatto gol all'inizio sarebbe stata un'altra partita. Non possiamo prendere il primo gol in quel modo"

Il difensore della Fiorentina Marin Pongracic ha commentato la sconfitta dei viola a DAZN: “Abbiamo iniziato bene i primi quindici minuti, se facciamo gol in quelle due occasioni cambia la partita. Ma non è una scusa, perchè poi abbiamo preso un gol che non possiamo prendere in quel modo".

"Dopo il 2-0…"

"Quando sei 1-0 contro una squadra così diventa difficile, ci siamo abbassati. Davanti abbiamo qualità, ma poi abbiamo preso il 2-0 e si è complicato tutto.

Sulla classifica

"Per la classifica cambia che non abbiamo preso i tre punti. Ora alziamo la testa e concentriamoci per la prossima gara”.