“Se ci sarà l'occasione, faremo qualcosa subito sul mercato”. Lo aveva detto il ds della Fiorentina Daniele Pradè in una conferenza che sarà ricordata più per l'addio dopo poche ore di Palladino che per i contenuti, ma alla fine il colpo “precoce” è arrivato. Sarà Edin Dzeko il primo acquisto della squadra viola nel mercato estivo, con un accordo raggiunto qualche ora fa tra la Fiorentina e l'entourage del giocatore che si sarebbe svincolato dal Fenerbahçe a fine mese.

La trattativa per portarlo alla Fiorentina

La trattativa per il suo approdo a Firenze è iniziata qualche settimana fa, con la concorrenza diretta di un Bologna che si è defilato solo negli ultimi giorni. Da tempo i suoi agenti erano convinti che alla Fiorentina ci potessero essere i giusti requisiti per il proseguo di carriera dell'attaccante bosniaco dopo l'avventura turca. Su tutte la possibilità di giocare diverse partite ancora ad alti livelli. La richiesta di Pioli alla società, poi, ha definito l'affare. Tra i dettagli che hanno spinto Dzeko verso la maglia viola anche la prospettiva di lavorare con un allenatore abituato a gestire grandi campioni.

L'intesa con i viola

E poi la trattativa. L'agente Lucci e la Fiorentina hanno trovato un’intesa di massima: adesso mancano i dettagli, ancora da discutere, che saranno messi nero su bianco nelle prossime ore. L'accordo è sulla base di un contratto annuale più opzione per il secondo che scatterà al raggiungimento di un certo numero di presenze. Questo un altro dettaglio importante che ha favorito l'arrivo del bosniaco in viola: se Dzeko renderà come deve, continuerà ancora a Firenze automaticamente.

Ma quale ritiro…

Nessuna avventura finale, nessun pensiero verso la fine della carriera. L'accordo è stato raggiunto proprio per la volontà e l’intenzione di Dzeko di continuare a giocare ad alti livelli. E con questo aspetto l'opzione per il secondo anno si sposa perfettamente. Negli anni Dzeko si è distinto per essere un maniaco della cura personale, attento a ogni dettaglio, sonno e alimentazione in primis. Esperienza da vendere e abitudine a giocare sotto pressione. Basta leggere il nome delle ultime piazza dove ha giocato per capirlo.

Qualche numero

Nell'ultima stagione nessun giocatore della Süper Lig turca ha collezionato più presenze di Edin Džeko tra tutte le competizioni: 53, al pari del suo compagno di squadra Dušan Tadic. I gol? Ne segnati 21 tra tutte le competizioni per club nel 2024/25, superando la soglia delle 20 marcature stagionali per la seconda stagione di fila (25 nel 2023/24). C'era riuscito solo in un’occasione nelle precedenti sei annate disputate con i club (24 nel 2017/18 con la Roma). Non i numeri di un giocatore che vuole ritirarsi. Anche se ha 39 anni.