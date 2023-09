Sulla prima pagina del QS de La Nazione si apre con il titolo: "Corri Nzola, tocca a te". A pagina 4 in taglio alto: "Udinese nel mirino, ma Nico non c’è. Nzola deciso a rompere il digiuno". A pagina 5 in taglio alto: "Gonzalez, lo stop è breve Ci proverà già a Frosinone". A pagina 6: "Maxime Lopez, tocca a te Bonaventura non molla". A destra: "L’Uefa e il caso Genk".