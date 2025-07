Nonostante la retrocessione in Serie B l’Empoli di Fabrizio Corsi ha intenzione di tornare subito nel massimo campionato, e per farlo sta continuando a pianificare la stagione. Il club azzurro ha già iniziato la campagna di rafforzamento, accogliendo giocatori del calibro di Franco Carboni e di Christian Shpendi, ma oculato è anche il mercato in uscita. Nell’ottica della gestione e della crescita del giocatore, quest’oggi l’Empoli ha deciso di lasciar partire in prestito un portiere sui cui molti pensano di puntare in futuro. La scelta della dirigenza azzurra si è dimostrata essere l’opposto di quanto scelto di fare dalla Fiorentina in merito al futuro di Tommaso Martinelli.

L'Empoli pensa al futuro: Seghetti finisce in prestito in Serie C

La notizia era nell’aria già da qualche settimana, ma oggi è arrivata l’ufficialità: secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, dopo l’arrivo in azzurro dell’esperto Fulignati, l’Empoli ha deciso di cedere in prestito Jacopo Seghetti in Serie C al Livorno, portiere classe 2005 che nell’ultima stagione si è messo in luce in Coppa Italia contro Fiorentina e Juventus.

Nelle scelte, le differenze dalla Fiorentina sono sotto gli occhi di tutti

A differenza dei cugini viola, che hanno preferito mantenere Martinelli a stretto contatto con De Gea nonostante questo gli garantisca poca continuità tra i pali, l’Empoli sceglie di pensare al futuro permettendo al ragazzo di farsi le ossa in un campionato inferiore. La stessa “ricetta” seguita dall’Atalanta con Carnesecchi. Quella in arrivo sarà una stagione importante per Seghetti, che potrà misurarsi da protagonista con il professionismo. Un’annata considerata propedeutica soprattutto per il rientro in prima squadra ad Empoli.