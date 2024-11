Contro la Fiorentina l'APOEL dovrà fare a meno di un giocatore per reparto. Stadio sold out? Macché, il dato è deludente

Si avvicina la terza gara della fase campionato di Conference League per APOEL Nicosia e Fiorentina, che giovedì alle 21 scenderanno in campo l'una contro l'altra a Cipro. I padroni di casa dovranno fare a meno di ben quattro pedine in mezzo al campo, una per reparto.

Saranno infatti out, oltre al lungodegente Sarfo in mezzo al campo (tornerà a dicembre per la lesione del bicipite femorale), anche il difensore brasiliano Cipriano arrivato in estate dal Fulminense, del trequartista Pizzi arrivato dal Braga e dell'attaccante Drazic, arrivato dal Mezőkövesd.

Intanto arriva anche il primo dato sugli spettatori. Non sembra essere arrivato l'appello dell'APOEL ai propri tifosi in occasione del 98esimo compleanno della società. Si stimano 10mila tifosi presenti. Ben lontano dunque il sold out sperato. Non ci saranno, e questo lo sappiamo, i tifosi della Fiorentina per la squalifica comminata dalla UEFA.