Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, è intervenuto su Lady Radio, per parlare dei fatti accaduti durante Inter-Fiorentina.

“Avete visto male sul cross di Bastoni - ha detto scherzando - Il campo di Milano ha una rientranza di alcuni centimetri. Scherzi a parte, una roba del genere non l'avevo mai vista”.

E poi: “Il protocollo dice che il Var non può intervenire? Il calcio d'angolo è un'azione potenzialmente da gol, una svista del genere e se sono lì chiamo subito l'arbitro, gli mando un piccione viaggiatore, faccio di tutto per dirgli che la palla è uscita di 30 centimetri. E' una partita compromessa da quel gol".

Poi ha aggiunto: “E' una vergogna che si possano annullare delle reti per un fuorigioco di un tacco e non si possa intervenire per una palla che è uscita di molto. Il protocollo viene costantemente aggiornato in base alle proteste di società e giornali”.

Sulla Fiorentina: “Si è rinforzata nettamente a gennaio, perché adesso hai Fagioli. Ogni volta che sento parlare Spalletti di lui, sembra che stia parlando di Modric. Spero che con lui a Firenze, accada quello che è accaduto con Kean. Zaniolo deve capire che questa è la sua possibilità”.