Il procuratore Timofey Berdyshev, agente che rappresenta gli interessi dell'attaccante della Fiorentina, Alexandr Kokorin, ha parlato del futuro del giocatore russo.

“Oggi siamo alla Fiorentina - ha detto Berdyshev a Sport Express - società con la quale abbiamo un altro anno di contratto. Non possiamo nemmeno negoziare formalmente con nessuno. Se la Fiorentina è pronta a trattare ed è pronta a considerare un'offerta per Sasha, ne discuteremo. Si sta preparando bene per la stagione in questo momento".