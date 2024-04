La Fiorentina torna in campo in vista del Genoa: gli unici dubbi di Italiano sono il centravanti e Bonaventura

Dopo il giorno libero concesso da Vincenzo Italiano alla squadra dopo lo scialbo pareggio di Plzen, questa mattina la Fiorentina è tornata ad allenarsi al Viola Park per preparare la sfida casalinga di lunedì contro il Genoa il Alberto Gilardino. Come accaduto per a sfida di Conference, a meno di defezioni dell’ultimo minuto, il tecnico gigliato potrà contrare sulla totalità del gruppo.

Bonaventura disponibile ma non al 100%

Secondo quanto riportato poco fa da Radio Bruno tornerà regolarmente disponibili anche Giacomo Bonaventura, costretto a restare in tribuna nella sfida contro il Plzen per colpa di una botta presa in precedenza e non smaltita. Il centrocampista sarà regolarmente disponibile ma, in vista della sfida di ritorno contro i cechi, non dovrebbe far parte dell’undici titolare e sarà analizzato durante la partita se utilizzarlo o meno.

Rebus centravanti: con il Genoa è il turno di Nzola?

Previste novità anche in attacco: molto probabilmente il centravanti contro il Genoa, tornerà ad essere Mbala Nzola. Con Beltran ormai todocampista, e quindi molto piu adattabile a qualsiasi ruolo offensivo, e Belotti che molto probabilmente avrà un turno di riposo, l’angolano si candida ufficialmente per una maglia da titolare.