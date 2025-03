Sentite Samardzic: "Spero che Gasperini capisca che sta sbagliando. Possono avere più minuti nell'Atalanta e fare più gol"

Dopo l'ultimo impegno con la sua Serbia, Lazar Samardžić ha mandato un messaggio piuttosto chiaro a Gian Piero Gaspeini a qualche giorno dalla sfida contro la Fiorentina. Il serbo è andato a segno in Nations League contro l'Austria e ha parlato così nel post partita:

“Il messaggio non è ancora arrivato, ma spero che vedendo il gol capisca che si sbaglia, che posso giocare un po’ di più e avere più minuti. Devo segnare ancora più gol, sia per l’Atalanta che per la Serbia, questo lo sappiamo tutti. Devo dimostrare che posso fare ancora di più”.