La Fiorentina a caccia di un talento dell'Olympiacos, la cifra offerta è da capogiro

Il calciomercato non finisce mai, nemmeno al di fuori delle specifiche finestre per la compravendita dei giocatori. Lo sa bene anche la Fiorentina, che di fatto è molto vigile sull'argomento e pare che stia architettando il prossimo colpo da 90. La prima offerta, però, è stata respinta al mittente.

Come riportato dal programma sportivo greco Box 2 Box, la Fiorentina avrebbe offerto l'ingente somma di 30 milioni di euro per accaparrarsi Charalampos Kostoulas, attaccante classe 2007 dell'Olympiacos con già all'attivo 35 presenze e 7 gol con la maglia dei greci. Un tentativo di battere la concorrenza: sul ragazzo c'è già il forte interesse della Juventus, Manchester United e Bayern Monaco, tuttavia l'Olympiacos ha ribadito la propria linea, non cadendo in tentazione e provando a mantenere il proprio gioiello in casa.