Il cantante e tifoso della Fiorentina Marco Masini ha parlato a Radio Bruno della squadra viola e del futuro della panchina gigliata: "Sono felice che la società viola stia indirizzando la scelta dell'allenatore verso un profilo di spessore. Pioli è un uomo di spogliatoio, che sa gestire anche situazioni calde. Per i giocatori vale tanto secondo me sapere che il prossimo allenatore sarà uno come Pioli, perché ci sarà dialogo. Ci sono degli equilibri fondamentali e chi attraverso il dialogo li gestisce.

Al di là dell'aspetto tecnico, un grande allenatore è anche una grande persona. Guardate Ranieri. Pioli non è assolutamente una minestra riscaldata, è un toccasana. E' una persona strepitosa che sa equilibrare bene il bastone e la carota. Per me è la scelta perfetta. Secondo me il modo di giocare del prossimo anno dipenderà molto da cosa farà Gosens. Se sarà ceduto o se rimarrà. Se dietro si torna a quattro Gosens viene penalizzato".