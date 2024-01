Non ci sono mezze misure col prossimo arbitro. Un nuovo incontro a nove mesi di distanza dall'ultimo

La partita tra Lecce e Fiorentina in programma venerdì prossimo sarà diretta da Antonio Giua della sezione di Olbia.

Pareggi inesistenti

Sono cinque i precedenti tra il fischietto sardo e i viola per un bilancio di tre vittorie (contro Udinese, Spezia e Sampdoria) e due sconfitte (contro Verona e Roma). Non ci sono dunque mezze misure con lui in campo.

Nove mesi fa l'ultima volta coi viola

In questa stagione è la prima volta che lo troviamo a dirigere la squadra di Italiano, l'ultimo suo incrocio è stato Fiorentina-Sampdoria 5-0 del 30 aprile 2023, esattamente nove mesi fa.