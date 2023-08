Il rebus Kokorin: Anche per lui serve una decisione 'definitiva'. L'offerta a cui ha detto no

Anche se forse ce ne siamo dimenticati un po' tutti, Italiano attualmente per il proprio attacco può ancora contare sulle prestazioni di Kokorin. Scriviamo attualmente perché la sua cessione non è stata accantonata, anzi.

Ma la situazione del giocatore russo è uno dei rebus che si presentano in queste ultime ore di mercato. C'è da trovare una sistemazione per lui e anche a titolo definitivo perché a giugno il suo contratto scade e non c'è alcuna intenzione di rinnovarlo.

L'Aris Limassol aveva presentato la propria offerta ad inizio di questa sessione di mercato, ma Kokorin non se l'è sentita di ritornare a giocare a Cipro questa volta. E ora, anche lui, vive in attesa della chiamata giusta o della decisione definitiva.