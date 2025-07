Deossa diviso tra Fiorentina e Sporting Lisbona. Al Mondiale per Club ha detto: "Giocare in Europa è il sogno di ogni giocatore"

Uno dei nomi caldi per la mediana della nuova Fiorentina è quello di Nelson Deossa, centrocampista colombiano in forze al Monterrey, club messicano. Il classe 2000 ha anche preso parte al Mondiale per Club, uscendo però agli ottavi contro il Borussia Dortmund, ed oggi ha molto seguito in Europa, Fiorentina compresa.

L'esordio della sua squadra è avvenuto contro l'Inter, coi messicani che poi hanno anche strappato un bel pareggio per 1-1. Nelle interviste pre-partita Deossa commentò così l'interesse europeo su di lui: “Il Mondiale è una vetrina molto importante, tutto il mondo ci guarderà e le migliori squadre di Europa sono in questo torneo. Sarà questione di trarre vantaggio da questa competizione, perché da lì si può fare il salto in Europa, che è il sogno di ogni giocatore”.

Sul ragazzo, che ha una clausola da 20 milioni di euro, ci sono i forti interessi di Fiorentina e Sporting Lisbona, che se lo contenderanno in questa finestra di mercato.