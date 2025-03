Mandorlini: "Kean a Firenze ha trovato la sua dimensione. Fiorentina? Deve arrivare in finale di Conference"

Andrea Mandorlini, ex allenatore di Serie A, è stato intervistato da Radio Bruno per parlare di Moise Kean, attaccante della Fiorentina e ora bomber anche in nazionale: “Il giocatore deve dare un indirizzo preciso al suo modo di vedere le cose. Ha già vestito maglie di squadre importanti, ma è a Firenze che ha trovato la sua dimensione. Ci penserei bene io prima di andare via. Ma naturalmente la volontà del ragazzo viene prima di qualunque altra questione”.

“Sulla Fiorentina posso dire che sta facendo un bellissimo campionato, può solo migliorare e deve farlo se vuole rientrare nelle coppe. Ha le qualità per centrare la qualificazione in Europa. Il Betis può essere un ostacolo, ma la Fiorentina deve raggiungere la finale di Conference”.