De Gea: "Pronto per giocare a Parma. Il calcio mi è mancato, questo era il momento giusto per venire in Italia e scegliere la Fiorentina"

A Sky Sport il nuovo portiere della Fiorentina David De Gea ha parlato a margine della conferenza stampa. Queste le sue parole.

‘Non vedo l’ora di iniziare con la Fiorentina'

“È un grande piacere per me essere qui. E' il momento giusto per venire in Serie A e alla Fiorentina. Mi sono fermato un anno dopo aver lasciato lo United, avevo offerte anche dall'Inghilterra ma per me era difficile. Adesso sono qui e non vedo l'ora di iniziare”.

‘Un piacere godersi una città come Firenze’

“Non mi servirà molto tempo per tornare al top, ho lavorato duramente in questo anno. Forse di più che di normale. Mi sono goduto amici e famiglia, ma il calcio mi mancava, quello giocato. Firenze? E' un piacere godersi una città così. La Fiorentina ha avuto giocatori incredibili, anche un po' sfortunati. Vincere qui sarebbe bellissimo. Voglio far parte della squadra in tutti i sensi, l'ho fatto per tanti anni a Manchester e voglio farlo anche adesso”.

‘Pronto per giocare a Parma’

"Sono pronto per giocare a Parma. Abbiamo tutta la settimana per prepararci e io per poter conoscere meglio i miei compagni. Mi sento bene, anche a livello mentale. E questo è importante".