Il piano B in caso di rottura con gli agenti di Rolando Mandragora in tema di rinnovo si chiama Hans Nicolussi Caviglia, riscattato dal Venezia ma difficilmente destinato a rimanere in laguna. Secondo il Corriere Fiorentino l'opzione in serbo sarebbe proprio questa, fermo restando che il clou delle discussioni deve ancora andare in scena. Così come dovrà svilupparsi anche la questione Kean, il cui rinnovo però è destinato ad andare a segno, secondo il quotidiano.