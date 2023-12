Ancora in cerca della vittoria (ne è arrivata solo una finora), la Fiorentina Primavera di Galloppa ospita al Viola Park il Sassuolo, in zona play-off. Per la squadra viola un confronto complicato per riscattare anche il k.o. di Torino di una settimana fa e provare ad uscire dalla zona rossa della classifica.

Appuntamento alle 15 e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell'incontro.