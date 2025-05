Fatal Conference, la Fiorentina sorpassa all'ultimo la Lazio e Lotito va verso l'esonero dell'allenatore

Il sorpasso della Fiorentina potrebbe essere stato fatale. Come riportato da Gianluca Di Marzio, bisogna aspettare l’incontro fra le parti ma Baroni e la Lazio sembrano già essere già arrivati ai titoli di coda.

Fatale il sorpasso della Fiorentina

Le due parti - afferma Sky Sport - sono sempre più distanti, soprattutto dopo la mancata qualificazione in Europa. Sarà necessario aspettare l’incontro ufficiale per avere un quadro più chiaro, ma si va verso il divorzio in casa Lazio. La sconfitta in casa con il Lecce non è andata giù al patron Lotito, ma non solo.

Lazio, Baroni verso l'esonero

Già nel mese di gennaio si erano verificate le prime tensioni: non c’è più unità d’intenti e le parole nel post partita contro il Lecce sapevano di resa per il tecnico fiorentino. Dunque ora ci sono basse probabilità di vedere ancora Baroni sulla panchina del club biancoceleste. Chi sarà il nuovo allenatore?