Contro il Parma la Fiorentina si ferma sul pari: primi passi in viola per Parisi, subito cercatissimo dai compagni. Cabral ci mette il sigillo

90' Finisce qui la partita: Fiorentina 1-1 Parma

90' Ancora un bello spunto di Parisi, che mette in mezzo per Kokorin, che viene però anticipato da Corvi

89' Grandissimo mancino di Mandragora che tira dal limite dell'area. Ottima la risposta di Corvi in angolo

86' Mette in mezzo Sabiri, palla respinta al limite con Parisi che ci prova al volo. Il tiro si ferma tra le tante gambe presenti in area

86' Gran giocata di Kouame che va via a Cobbaut che fa fallo e si prende un'altro giallo. Corner corto per i viola

85' Kayode in mezzo per Kokorin, gran cross letto bene però da Manisa

81' Sfonda sulla sinistra Mandragora che mette in mezzo un cross, bravo Corvi ad anticipare gli attaccanti nell'area

78' Ancora grande punto di Parisi, questa volta sulla sinistra. Cross dentro per Kokorin che però era in posizione di fuorigioco

77' Parisi parte come un treno sulla destra, lo stende Anas che si becca il giallo

76' Ancora cambi in casa viola: fuori Munteanu e Jovic, dentro Kokorin e Kouame

74' Ci prova il Parma con un corner di Ansaldi. Bravo Cerofolini a respingere con i pugni e bloccare il successivo, debole, tiro

70' Brutto errore della difesa viola che permette a Hainaut di involarsi verso Cerofolini, poi il giocatore ducale sbaglia tutto al limite dell'area in un 3vs2 e regala la palla ai viola

69' Ci prova Harder dal limite dopo una buona ripartenza della Fiorentina, ma il suo tiro finisce alle stelle

63' Cambi in casa Fiorentina. Dentro Milenkovic, Biagetti, Parisi e Kayode. Fuori Quarta, Dodo, Biraghi e Ranieri.

57' Ci prova Sabiri con una punizione dal limite. Palla centrale

54' Ci prova Jovic di testa sugli sviluppi di un corner. Palla alta

46' Si riparte al Viola Park! Questa la formazione per il secondo tempo: Cerofolini, Dodò, Quarta, Ranieri, Biraghi; Castrovilli, Mandragora; Munteanu, Harder, Brekalo; Jovic

45' Finisce qui il primo tempo

45' GOL VIOLA! Cabral trova il pari grazie ad un bel piazzato da dentro l'area di rigore. Parità ristabilita al Viola Park

43' Pressing viola dal lato di Dodo e Ikone, ma ancora non si riesce a varcare l'area avversaria

39' Benedyczak prova a sorprendere Terracciano con un colpo di tacco ravvicinato. Il numero uno viola la prende e la mette in angolo

37' Ritmi bassi e pochissima intensità. Sarà per il caldo? Intanto però nessun cooling break

30' Alla mezz'ora il copione è sempre lo stesso: la Fiorentina palleggia a metà campo, ma in maniera sterile e prevedibile. Non si riescono a scovare spazi per impensierire Chichizola

27' Benedyczak non aggancia un ottimo traversone basso nel mezzo. Ducali sprecano chance per raddoppiare

24' Maldestro anticipo di Biraghi nella propria area, Zagaritis ci prova in rovesciata ma la palla fortunatamente finisce a lato

23' Bonaventura cerca di imbucare Cabral, ma il suo tentativo è vano. Offside

22' Pericolosa anche la Viola con Ikonè, chiuso al momento del tiro, proprio in area di rigore

18' Duncan morbido cerca Cabral, ma il passaggio è lungo e impreciso per l'attaccante brasiliano

15' I Viola palleggiano a metà campo alla ricerca di spazi per infilare i crociati. Ancora però nessun'azione offensiva degna di nota

11' Gol Parma. Estevez trafigge Terracciano con un tiro in caduta dal limite dell'area dopo un bella azione giocata di prima dagli uomini di Pecchia

8' Fiorentina che prova a muoversi sulla fascia mancina, quella di competenza di Biraghi e Brekalo

7' Ancora Parma pericoloso con una punizione di Hernani. Sfera finita molto alta sopra la traversa

5' Buon inserimento aereo di Circati, che manca la porta colpendo di testa da corner

1' Calcio d'inizio al Viola Park!

PARMA: Chichizola, Baloghi, Benedyczak, Estevez, Charpentier, Begic, Bonny, Coulibaly, Hernani, Circati, Zagaratis. All. Pecchia.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodo, M. Quarta, Ranieri, Biraghi; Amatucci, Bonaventura, Duncan; Brekalo, Cabral, Ikone. All. Italiano.

Seconda amichevole della pre-season per la Fiorentina targata Vincenzo Italiano. Dopo aver vinto, per 8-1, il test match casalingo contro la Primavera di mister Galloppa, al Viola Park arriva una compagine di Serie B, il Parma di Fabio Pecchia. Calcio d'inizio alle ore 19:00 e diretta televisiva su Dazn.

Come sempre Fiorentinanews.com offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro, con spazio anche alle parole dei protagonisti a fine partita. In attesa del rientro di alcuni nazionali, Gonzalez ed Amrabat su tutti, oggi ci sarà l’opportunità di vedere anche i neo arrivati: ci sarà sicuramente Sabiri, da capire se lo stesso sarà per l'ultimo arrivato Parisi.

