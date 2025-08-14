Da Palladino a Pioli. La Fiorentina e Albert Gudmundsson hanno cambiato profilo di allenatore nel corso di questa estate.

Pioli

“Pioli? Ho un buon feeling con lui e mi piace il fatto che mi parla tanto. Siamo felici del suo arrivo” spiega l'islandese a La Gazzetta dello Sport.

Sulle differenze tra lo stesso Pioli e gli altri due tecnici (Gilardino e Palladino) che ha avuto in Italia aggiunge: “I primi due erano più giovani, ma si vede che hanno potenziale per diventare grandi tecnici, mentre Pioli ha già un bagaglio diverso, basti pensare che ha vinto lo scudetto al Milan, ha fatto la Champions e ha allenato top come Ibrahimovic e in Arabia Cristiano (Ronaldo ndr). Si vede che ha esperienza”.

Kean e Dzeko

Pioli sembra voler giocare col tridente: “Conosco Moise dallo scorso anno e abbiamo già una buona chimica, sia in campo che fuori. Con Dzeko ci stiamo integrando da 3-4 settimane. Lui ha talento, è perfetto come persona ed è entrato nel gruppo velocemente. Fra i giocatori di qualità è facile trovare un feeling e lui capisce i miei movimenti e io i suoi. Se c'è qualche incomprensione campo, cerchiamo di aggiustarla all'istante. Non è ancora tutto perfetto, ma va sempre meglio. Una descrizione per tutti? Moise è un mostro. È molto forte, veloce e un killer dell'area di rigore. Edin è intelligente. Fa movimenti e tocchi giusti, oltre ai gol. E per me dico qualità".