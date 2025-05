UFFICIALE: De Gea si lega a lungo alla Fiorentina

Un pomeriggio, quello di oggi che è stato decisivo per arrivare ad un accordo tra la Fiorentina e il portierone spagnolo, David De Gea.

Il comunicato del club

Adesso arriva anche l'ufficialità del club viola sulla firma del giocatore: “ACF Fiorentina comunica di aver rinnovato il contratto che legava il calciatore David De Gea al Club viola fino al 30 giugno 2028”.

Grande stagione

David De Gea, arrivato nella scorsa sessione estiva di mercato, dopo una carriera divisa tra Atletico Madrid e Manchester United, ha scelto pertanto di continuare il suo percorso in maglia gigliata dopo una stagione, la scorsa, in cui ha difeso la porta della Fiorentina in 42 occasioni, ottenendo 11 clean sheet.