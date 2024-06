L'ultima volta di Orsato: L'arbitro risparmia un giallo a Scamacca. Gol annullato (giustamente) alla Fiorentina

L'ultima volta in carriera. Daniele Orsato chiude con l'arbitraggio e lo fa con la partita tra Atalanta e Fiorentina.

Non c'era niente in palio, forse solo i nerazzurri avevano qualche stimolo perché avevano la possibilità di raggiungere il terzo posto, quindi per lui gestire questa gara è stato facile.

Gol annullato ai viola

Per quanto riguarda gli episodi, c'è da segnalare un gol annullato a Ranieri, ma giustamente perché c'era il fuorigioco del difensore della Fiorentina sulla palla messa in mezzo da Gonzalez.

Un giallo in meno per l'Atalanta

Due soli i giocatori ammoniti nella partita di Bergamo ed entrambi sono della Fiorentina: Quarta e Ranieri che così inizierà la prossima stagione da squalificato. Orsato risparmia un giallo a Scamacca che sbraccia e colpisce Ranieri. C'era la presa di posizione in ballo e il colpo è involontario ma il gesto resta e il cartellino poteva starci.