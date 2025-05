Fiorentina, ti tocca lo stesso arbitro dell'andata con l'Udinese. Non bastò un rigore ai viola per fare punti

La partita in programma domenica prossima con inizio alle ore 20.45 tra Udinese e Fiorentina, sarà diretta Matteo Marcenaro della sezione di Genova.

I precedenti con la Fiorentina

Cinque le partite con i viola per lui e il bilancio parla di tre vittorie e due sconfitte. Quest'anno incrociato una sola volta, casualmente è proprio l'arbitro della partita d'andata tra viola e bianconeri valida per la diciassettesima giornata e vinta 2-1 da quest'ultimi. Alla Fiorentina non bastò il gol su rigore segnato da Kean per portare a casa punti.

I precedenti con l'Udinese

L'Udinese è imbattuto con lui, anche se, c'è da dirlo, ci sono due soli precedenti. Oltre a quello di Firenze già citato c'è anche Sassuolo-Udinese 1-1 del 7 maggio 2022. (Dati e statistiche fornite da Footstats.it)