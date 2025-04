Due gol buonissimi, altri due splendidi ma purtroppo irregolari per questione di dettagli: la Fiorentina se ne è andata con un 2-2 incoraggiante da San Siro, pur in una serata dove segnare quattro volte non è bastato per battere il Milan. Sul Corriere dello Sport si parla più di dominio viola, che di reazione rossonera: e si sottolineano le ben 7 parate di Maignan, imitato comunque da De Gea.

Sanguinose le voragini create in verticale da Pablo Marì, uscito a vuoto in occasione del primo gol, e di Mandragora, fermatosi in un misunderstanding con Pongracic sul 2-2 di Jovic. In generale però la Fiorentina ha controllato bene e per buona parte di gara il gioco, mostrando un ottimi palleggio ma con poca sostanza e filtro davanti alla difesa.