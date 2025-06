La Gazzetta dello Sport: E la Viola aspetta

A pagina 26, nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, troviamo il titolo: “E la Viola aspetta”. Sottotitolo: “Pioli alla Fiorentina soltanto dal 3 luglio. Ballano 3 milioni. Il tecnico per non perdere il bonus fiscale deve restare in Arabia almeno 183 giorni”.

In alto, una grafica che spiega il funzionamento dei regimi tributari in Italia e in Arabia Saudita, con le possibilità di futuro per Pioli. Un estratto dell'articolo: “Stefano Pioli si è promesso alla Fiorentina, uno dei suoi vecchi amori. Anche per questo l'ipotesi Nazionale è sfumata sul nascere”.